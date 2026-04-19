Alice Bellandi nella storia | vince l’oro europeo e completa il suo palmarès

Alice Bellandi ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei di judo, aggiungendo un nuovo titolo al suo palmarès. La vittoria rappresenta il primo oro europeo per l’atleta, che già vantava numerosi successi internazionali. La sua performance si è distinta durante tutta la competizione, culminando in un risultato che corona anni di impegno e dedizione nello sport.

È l’urlo che mancava. Secco, deciso, da campionessa totale. Alice Bellandi conquista l’oro agli Europei di judo e chiude il cerchio: è il titolo che le mancava, quello che completa una carriera già straordinaria. A Tbilisi, nella finale dei -78 kg, la bresciana di Roncadelle piega l’inglese Emma.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Alice Bellandi ha vinto l'oro agli Europei di judo di Tbilisi (Georgia) nella categoria -78 kg. L'atleta di Roncadelle ha battuto nella finale l'inglese Emma Reid, grazie a uno waza-ari messo a segno nel finale dell'incontro. L'azzurra, campionessa olimpica e mond x.com