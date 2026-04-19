Alfa fa il poker al Forum di Assago | Questo è un tempio musicale maestoso Che onore poterci tornare

Alfa ha portato il suo concerto al Forum di Assago davanti a un pubblico numeroso. L'artista ha commentato il palco come un “tempio musicale maestoso” e ha espresso il suo onore nel tornare in quella sede. Due anni fa, aveva riempito il palazzetto per la prima volta, e da allora ha continuato a crescere, consolidando la sua presenza sulla scena musicale. La serata si è conclusa con quattro successi consecutivi dell’artista.

Assago (Milano), 19 aprile 2026 – E quattro. Quando due anni fa Andrea De Filippi, pardon Alfa, ha esaurito il suo primo Forum era ancora un ragazzino abbagliato dai riflessi della popolarità, poi, però, ha preso le misure al successo confermandosi ogni volta più convinto della strada da seguire. È tornato, infatti, altre due volte senza mai deviare dalla logica del passo dopo passo lasciandosi prendere la mano da tentazioni tanto allettanti quanto pericolose (come sperimentato sulla pelle da alcuni coetanei). Alfa al Forum di Assago: "Qui ho applaudito i grandi Pazzesco, ora tocca a me" Le altre date lombarde Domani, come detto, è la sua quarta volta ad Assago.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alfa fa il poker al Forum di Assago: “Questo è un tempio musicale maestoso. Che onore poterci tornare” Bellissimo concerto di ALFA al Forum di Assago: eccolo quando canta A ME MI PIACE Notizie correlate Giorgia Meloni in tribuna d'onore al Forum di Assago per lo short track olimpicoMilano – C'è anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella tribuna d'onore del Forum di Assago per assistere alle gare dei 500 metri di... Da Sanremo con Joan Thiele al Forum di Assago: Frah Quintale racconta il suo anno“Questo live rappresenta la chiusura di un ciclo e l'apertura di un altro” ammette Frah Quintale parlando del suo primo tour nei palazzi dello sport... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Alfa fa il poker al Forum di Assago: Questo è un tempio musicale maestoso. Che onore poterci tornare. Alfa fa il poker al Forum di Assago: Questo è un tempio musicale maestoso. Che onore poterci tornareDa lunedì 20 aprile il cantante calcherà il palco meneghino per la quarta volta e poi di nuovo il 24 ottobre. In mezzo, il tour estivo con diverse date lombarde: I concerti sempre al centro del mio p ... ilgiorno.it Alfa in concerto - Tour 2026Lunedì 20 aprile 2026 alle ore 21.00 Alfa torna in concerto Forum di Assago (Milano), in via Di Vittorio 6: il cantautore genovese classe 2000, dopo un anno da record con concerti da tutto esaurito, ... mentelocale.it