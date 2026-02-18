Giorgia Meloni in tribuna d' onore al Forum di Assago per lo short track olimpico

Giorgia Meloni si trova al Forum di Assago perché ha deciso di seguire di persona le gare di short track. La presidente del Consiglio assiste alle prove dei 500 metri maschili e alla finale della staffetta femminile sui 3000 metri. La sua presenza in tribuna d’onore ha attirato l’attenzione di molti spettatori e appassionati di sport. Meloni ha osservato attentamente le corse, mostrando interesse per questa disciplina olimpica. La sua visita si inserisce nelle iniziative di supporto agli eventi sportivi italiani.

Milano – C'è anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella tribuna d'onore del Forum di Assago per assistere alle gare dei 500 metri di short track maschile e per la finale dei 3000 metri della staffetta femminile. La premier, arrivata a sorpresa poco prima della semifinale in cui l'azzurro Sighel è uscito dopo una caduta, è rimasta seduta accanto al presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, al ministro dello Sport Andrea Abodi e al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Nella fila superiore in divisa olimpica bianca il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio.