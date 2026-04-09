Da Sanremo con Joan Thiele al Forum di Assago | Frah Quintale racconta il suo anno

Frah Quintale ha recentemente annunciato che il suo concerto a Sanremo con Joan Thiele ha segnato la conclusione di un ciclo e l'inizio di un nuovo percorso musicale. Successivamente, il cantante si è esibito al Forum di Assago, dove ha condiviso il suo racconto sull'anno passato. Durante l'intervista, ha spiegato che il live rappresenta un momento di passaggio tra diverse fasi della sua carriera.

“Questo live rappresenta la chiusura di un ciclo e l'apertura di un altro” ammette Frah Quintale parlando del suo primo tour nei palazzi dello sport a Soundcheck, il format musicale disponibile sul sito web e sui social del nostro giornale, nell’attesa di debuttare il 13 aprile al Forum di Assago, dopo la data zero dell’11 a Terni. “Tutto sommato, sono contento di arrivare ai palazzetti dopo una ‘lunga’ gavetta, visto che dal primo album solista è passato ormai quasi un decennio” racconta lui, al secolo Francesco Servadei. “Ma sono contento anche di arrivarci dopo l’esperienza a due con Coez di ‘Lovebars’, perché mi ha permesso di prendere le misure ai palazzetti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Da Sanremo con Joan Thiele al Forum di Assago: Frah Quintale racconta il suo anno Firenze, arriva Frah Quintale in concerto al Mandela ForumFirenze, 6 aprile 2026 - Frah Quintale ha annunciato le prime date del Summer Tour ‘26 che lo vedrà impegnato nell’estate 2026 nei maggiori festival... Sanremo 2026, Joan Thiele chi è: la cover con Nayt(Adnkronos) – Joan Thiele tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Joan Thiele e Frah Quintale Temi più discussi: Da Sanremo con Joan Thiele al Forum di Assago: Frah Quintale racconta il suo anno; Estate Teatrale Veronese, arriva Joan Thiele; Da Sanremo a Verona, Arisa arriva al Teatro Romano; Contaminaz­ioni live Marr, White Lies, Joan Thiele e gli altri. Da Sanremo con Joan Thiele al Forum di Assago: Frah Quintale racconta il suo annoQuesto live rappresenta la chiusura di un ciclo e l'apertura di un altro ammette Frah Quintale parlando del suo primo tour nei palazzi dello sport a Soundcheck, il format musicale disponibile sul si ... quotidiano.net Joan Thiele, l'origine del nome della bresciana-colombiana: «Mi chiamo Alessandra ma sento più mio Joan, richiama mio nonno Juan». Stasera duetta con NaytE sono due. La prima volta, lo scorso anno, è salita sul palco di Sanremo da protagonista. Con un brano intimo, Eco, dedicato al fratello, e un’estetica precisa - chitarra elettrica, capelli lunghi ... brescia.corriere.it , . Ha collaborato con Iggy Pop. Sold out alla Royal Albert Hall di Londra Giurata di Eurovision e sul palco di Sanremo con Joan Thiele Non è un concerto di arpa. È qualcosa di completamente diverso. Un live tra arpa ed elettronica - facebook.com facebook