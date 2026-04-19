Alessia Orro è tornata a giocare dopo l’infortunio al ginocchio occorso lunedì pomeriggio, partecipando alla gara-5 della finale scudetto della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Il Fenerbahçe ha affrontato il VakifBank, che si è imposto conquistando il titolo dopo aver vinto la serie. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra guidata da Guidetti, lasciando il Fenerbahçe senza il tricolore.

Alessia Orro ha recuperato dall’infortunio al ginocchio occorsole lunedì pomeriggio ed è riuscita a disputare parte della gara-5 della finale scudetto della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Il coach Marcello Abbondanza ha deciso di tenere a riposo la palleggiatrice sarda per il primo set e mezzo, preferendole Arelya Karasoy (aveva convinto nella trionfale gara-4), ma l’ha poi buttata nella mischia per cercare di avere la meglio nella decisiva bella di spareggio. La miglior giocatrice degli ultimi Mondiali ha chiuso senza punti a referto, facendo leva sull’opposto turco Melissa Vargas (25 punti), sulla schiacciatrice russa Arina Fedorovtseva (13) e sul martello brasiliano Ana Cristina (13).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessia Orro torna dall’infortunio, ma il Fenerbahce cede alla bella. Il VakifBank di Guidetti vince lo scudetto

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