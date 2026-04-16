Alessia Orro ha subito un infortunio e non potrà partecipare alla gara-4 della serie finale di campionato turco di pallavolo femminile. La squadra di casa ha vinto l’incontro, portando la serie alla decisiva quinta partita. La finalissima si deciderà in un’ultima sfida, con la squadra che avrà la meglio che verrà incoronata campione nazionale.

Lo “scudetto” della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, si assegnerà alla bella di spareggio: servirà lo scontro risolutore tra Fenerbahce Istanbul e VakifBank Istanbul per decidere chi vincerà uno dei campionati più competitivi a livello internazionale (nei fatti è alla pari della nostra Serie A1). Le gialloblù hanno dettato legge di fronte ai 5.100 spettatori che hanno gremito il Burhan Felek Salonu, imponendosi al tie-break in gara-4 e pareggiando così la serie di finale. Le ragazze di coach Marcello Abbondanza hanno avuto la meglio per 3-2 (21-25; 25-19; 25-22; 18-25; 15-11) e hanno così riacciuffato nuovamente la formazione allenata da Giovanni Guidetti, chiamata a difendere il titolo e già stata avanti per 1-0 e 2-1 nella serie.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessia Orro infortunata e salta gara-4: come sta la palleggiatrice? Il Fenerbahce vince, finale scudetto alla bella!

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