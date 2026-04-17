Scomparsa di Alessandro Venturelli nuova archiviazione | Un cortocircuito

Il G.I.P. del Tribunale di Modena ha deciso nuovamente di archiviare il caso della scomparsa di Alessandro Venturelli, definendolo come un allontanamento volontario. La decisione segue un’istruttoria in cui non sono emerse elementi di natura penale e viene descritta come un “cortocircuito”. La vicenda resta senza sviluppi giudiziari e senza ulteriori indagini in corso.

"Allontanamento volontario", quindi nessuna evidenza penale. Ancora una volta il G.I.P. del Tribunale di Modena ha disposto l'archiviazione del caso della scomparsa di Alessandro Venturelli. Una vicenda, come si ricorderà, che ha avuto inizio il 5 dicembre del 2020, quando il giovane, all'epoca.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Scomparsa Alessandro Venturelli, la comunicazione alla famiglia dopo anniUn nuovo capitolo, ancora una volta destinato a lasciare amarezza, si aggiunge alla vicenda di Alessandro Venturelli, il giovane sparito nel nulla da... Alessandro Venturelli scomparso, nuova segnalazione dall’Olanda: “Avvistato a Rotterdam come senzatetto”Dall'Olanda, più precisamente da Rotterdam, è arrivata una nuova segnalazione su Alessandro Venturelli, il 20enne scomparso a Sassuolo nel dicembre... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Alessandro Venturelli, la mamma Roberta Carassai: Il mio appello a Giorgia Meloni; Alessandro Venturelli scomparso, la madre: Avvistamento dall'Olanda falso, sono delusa; Azzurra Canuti scomparsa, Nostos Italia (Marc Di Maggio): È stata ritrovata, grazie a tutti. Scomparsa Alessandro Venturelli: la procura archivia. La rabbia di mamma Roberta: vergognosoTutta la rabbi di Roberta: la mamma di Alessandro Venturelli e il suo papà si battono da anni ma la procura ha deciso di archiviare ... ultimenotizieflash.com Scomparsa di Alessandro Venturelli, il gip archivia per la terza voltaIl gip del tribunale di Modena ha nuovamente archiviato, per la terza volta, il fascicolo legato alle indagini sulla scomparsa di Alessandro Venturelli, di Sassuolo, sparito nel nulla il 5 dicembre de ... ansa.it ULTIM’ORA È stata archiviata l'inchiesta sulla scomparsa di Alessandro Venturelli, il giovane sparito da Sassuolo il 5 dicembre 2020 quando aveva 21 anni. "Sono molto arrabbiata, oserei direi avvelenata", ha commentato a Fanpage.it Roberta Carassai, m - facebook.com facebook