La madre di Alessandro Venturelli si dice arrabbiata e delusa dopo l'archiviazione del caso, affermando che le persone scomparse vengono ancora cercate. La procura ha concluso che la scomparsa dell'adolescente può essere ricondotta a un allontanamento volontario. La vicenda è stata trattata dalla magistratura senza ulteriori sviluppi o indagini attive, lasciando in sospeso le ricerche e le speranze della famiglia.

Modena, 18 aprile 2026 – La sc omparsa di Alessandro Venturelli deve essere inquadrata come allontanamento volontario. E’ a questa conclusione che è giunto il giudice, dottoressa Donatella Pianezzi, a fronte della terza richiesta di archiviazione presentata dalla procura. Il ‘caso’ Venturelli, dopo cinque anni e mezzo dalla sparizione del giovane (5 dicembre 2020), all’epoca 21enne, e dopo tre opposizioni da parte della famiglia che ha chiesto di continuare a indagare per sequestro di persona, è stato archiviato. La mamma di Alessandro Venturelli: “Sono arrabbiatissima e delusa”. Una doccia fredda in particolare per la mamma, Roberta Carassai, che dal giorno della misteriosa scomparsa del figlio non ha mai smesso di cercarlo e, soprattutto, non ha mai smesso di gridare: un figlio non si archivia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La mamma di Alessandro Venturelli dopo archiviazione: “Sono arrabbiatissima e delusa, gli scomparsi si cercano”

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Siamo vicini anche oggi alla famiglia di Alessandro Venturelli dopo la decisione presa dalla procura con la speranza che il ragazzo possa far presto ritorno a casa magari proprio grazie alla segnalazione di chi legge on line la sua storia https://www.ultime - facebook.com facebook