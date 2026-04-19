Durante un’intervista trasmessa a Verissimo, Roberta Carassai ha raccontato il dolore per la scomparsa del figlio, Alessandro Venturelli. La donna ha chiesto un segnale al governo, spiegando di sentirsi abbandonata e di aver bisogno di aiuto. La coppia si trovava a Modena, dove hanno condiviso il loro dramma e la richiesta di supporto pubblico. La madre si è mostrata in lacrime, rivolgendo l’appello alle istituzioni.

Modena, 19 aprile 2026 – Roberta Carassai e il marito Roberto Venturelli sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo nel pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile, per parlare del figlio Alessandro, scomparso da Sassuolo nel dicembre 2020, all’epoca 21enne, e oggi il caso, dopo tre opposizioni da parte della famiglia che ha chiesto di continuare a indagare per sequestro di persona, è stato archiviato. Mamma Roberta, reduce da un aneurisma cerebrale, è entrata in studio in lacrime e le lacrime l’hanno accompagnata per tutta la durata dell’intervista nello studio dove con il marito era andata l’ultima volta due anni fa nel 2024. “È troppo, è troppo, Silvia, non dovrei piangere così ma sono sfinita” ha detto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alessandro Venturelli, il dolore della mamma in lacrime a Verissimo: “Alle, mandami un segnale. Il governo ci dia una mano”

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