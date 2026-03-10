Una donna di 61 anni ha lanciato un appello dal suo appartamento di 45 metri quadrati, chiedendo aiuto e sollevando la questione delle condizioni di vita di sei persone che condividono lo spazio. Nel suo messaggio ha descritto la situazione come disumana e ha rivolto un invito alle autorità comunali affinché intervengano per fornire assistenza.

Tempo di lettura: 2 minuti Un grido d’allarme con la speranza di essere ascoltata. E’ quella di una mamma di 61 anni, A.M., le sue iniziali che vive in Piazza Benedetto Croce, luogo nel quale abbiamo incrociato una storia che merita attenzione e, soprattutto, soluzione. Una casa di 45 metri quadri, sei persone dentro, di cui disabili, un uomo adulto e una bambina autistica di 6 anni. Una condizione di assoluto disagio per questa donna, vedova, che deve provvedere a tutto e deve farlo in un appartamento troppo piccolo e con evidenti problemi strutturali, l’umidità è quello più banale. Serve una nuova soluzione e la 61enne, che ha anche avuto... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - In sei in una casa da 45 mq, il grido d’aiuto di una donna: “E’ disumano, il Comune ci dia una mano”

Articoli correlati

Meloni: «Si approvi subito il ddl. Chi ci criticava ora dia una mano»È scontro sul ddl immigrazione voluto dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e approvato dal Consiglio dei ministri.

Immigrazione, Meloni: «Si approvi subito il ddl. Chi ci criticava ora dia una mano»«Abbiamo potuto mantenere un altro impegno che avevamo preso con i cittadini nel nostro programma di governo del centrodestra: cioè la possibilità,...

Contenuti e approfondimenti su In sei in una casa da 45 mq il grido...

Discussioni sull' argomento Via alla campagna di Sacco a Trecate: casa comune per le sei liste; Torino, micro-case in centro da tre, sei o nove metri quadrati. I prezzi? Tra 700 e 1.000 euro al mese; Casa di Riposo a Santa Maria di Sala, sei arresti: manette a due ex sindaci di Coraggio Italia, costruttori e manager della sanità....; Incendio alla Rsa per coniugi, scattano i risarcimenti per tre delle sei vittime.

“Tutti noi abbiamo un’origine comune, siamo tutti figli dell’evoluzione dell’universo e delle stelle” (Margherita Hack) - facebook.com facebook

«Nuova chance per i talenti femminili di Milano» è promosso dal Comune. Oltre 500 candidature hanno portato alla selezione di 30 donne disoccupate da riavvicinare al mercato x.com