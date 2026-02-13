Meloni | Si approvi subito il ddl Chi ci criticava ora dia una mano

Matteo Meloni ha chiesto di approvare subito il disegno di legge sull’immigrazione, criticando chi ora chiede di collaborare ma in passato si è opposto. La polemica si accende tra il governo e le opposizioni, che denunciano di aver visto ridotti i loro poteri di ispezione nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr). La questione diventa più calda dopo che il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al testo, mentre le opposizioni continuano a denunciare restrizioni che, a loro avviso, compromettono il controllo sui centri.

È scontro sul ddl immigrazione voluto dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e approvato dal Consiglio dei ministri. Giorgia Meloni ha rivendicato l’ok al provvedimento, esortando al contempo il Parlamento a dare semaforo verde. «Abbiamo potuto mantenere un altro impegno che avevamo preso con i cittadini nel nostro programma di governo del centrodestra: cioè la possibilità, in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale (come il rischio di terrorismo ma anche una pressione migratoria eccezionale), di impedire l’attraversamento delle acque territoriali italiane e di condurre i migranti che sono a bordo di quelle imbarcazioni, sottoposte all’interdizione, anche in Paesi terzi», ha dichiarato l’inquilina di Palazzo Chigi, per poi aggiungere: «Ci appelliamo ora al Parlamento perché approvi velocemente queste norme». 🔗 Leggi su Laverita.info

