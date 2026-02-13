Meloni | Si approvi subito il ddl Chi ci criticava ora dia una mano

Da laverita.info 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Meloni ha chiesto di approvare subito il disegno di legge sull’immigrazione, criticando chi ora chiede di collaborare ma in passato si è opposto. La polemica si accende tra il governo e le opposizioni, che denunciano di aver visto ridotti i loro poteri di ispezione nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr). La questione diventa più calda dopo che il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al testo, mentre le opposizioni continuano a denunciare restrizioni che, a loro avviso, compromettono il controllo sui centri.

È scontro sul ddl immigrazione voluto dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e approvato dal Consiglio dei ministri. Giorgia Meloni ha rivendicato l’ok al provvedimento, esortando al contempo il Parlamento a dare semaforo verde. «Abbiamo potuto mantenere un altro impegno che avevamo preso con i cittadini nel nostro programma di governo del centrodestra: cioè la possibilità, in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale (come il rischio di terrorismo ma anche una pressione migratoria eccezionale), di impedire l’attraversamento delle acque territoriali italiane e di condurre i migranti che sono a bordo di quelle imbarcazioni, sottoposte all’interdizione, anche in Paesi terzi», ha dichiarato l’inquilina di Palazzo Chigi, per poi aggiungere: «Ci appelliamo ora al Parlamento perché approvi velocemente queste norme». 🔗 Leggi su Laverita.info

meloni si approvi subito il ddl chi ci criticava ora dia una mano

© Laverita.info - Meloni: «Si approvi subito il ddl. Chi ci criticava ora dia una mano»

Migranti: Meloni, Parlamento approvi velocemente il ddl

La Premier Meloni fa appello al Parlamento affinché approvi al più presto il disegno di legge sui migranti.

Turismo, Bucci rivendica i dati delle celle telefoniche: "Ora vanno bene anche a chi mi criticava"

Il governatore Marco Bucci si difende dopo le critiche e rivendica i dati sulle celle telefoniche raccolti dalla Regione.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Migranti, Meloni in pressing: il Parlamento approvi velocemente il ddl; Svolta sulla sicurezza, il cdm approva il decreto. Meloni: Da certe toghe due pesi e due misure; Meloni: Si approvi subito il ddl. Chi ci criticava ora dia una mano; Ddl Migranti, Meloni avvisa le opposizioni: Niente ostacoli ideologici e fantasiosi. Il Parlamento approvi al più presto la norma.

meloni si approvi subitoMigranti, Meloni in pressing: il Parlamento approvi velocemente il ddlLa premier in un video sui social: blocco navale promessa mantenuta. E ancora: nulla è impossibile, noi determinati a garantire la sicurezza ... avvenire.it

meloni si approvi subitoDdl Migranti, Meloni avvisa le opposizioni: Niente ostacoli ideologici e fantasiosi. Il Parlamento approvi al più presto la normaOggi (ieri ndr) il Governo ha approvato un provvedimento molto significativo per rafforzare il contrasto all’immigrazione illegale di massa e ai trafficanti di esseri umani. Così la premier Giorgia ... affaritaliani.it