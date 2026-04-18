Marsilio sui lupi avvelenati ad Alfedena | Pronti a costituirci come parte civile contro questi delinquenti

La Regione Abruzzo ha annunciato la volontà di costituirsi parte civile in un procedimento giudiziario contro chi ha avvelenato alcuni lupi nella zona di Alfedena. La decisione segue l’apertura di un procedimento penale sulla vicenda, che ha suscitato preoccupazione tra le autorità locali e le associazioni ambientaliste. La regione ha dichiarato di voler tutelare la fauna e di essere pronta a intervenire in sede legale contro i responsabili.

La Regione Abruzzo è pronta a costituirsi parte civile contro coloro che hanno avvelenato i lupi ad Alfedena. A dirlo il presidente della Regione Marco Marsilio commentando il grave episodio avvenuto il 17 aprile nell'area vicina al Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise."Siamo pronti a.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Lupi morti ad Alfedena, Marsilio: “La Regione pronta a costituirsi parte civile”La Regione Abruzzo è pronta a costituirsi parte civile contro i responsabili del presunto avvelenamento di diversi lupi trovati morti ad Alfedena,... Chirurgo aggredito all'ospedale "Moscati", il Direttore generale Perito: "Pronti a costituirci parte civile"Un nuovo, grave episodio di violenza si è verificato ieri pomeriggio all’interno di un ambulatorio dell'Azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di... Approfondimenti e contenuti Marsilio sui lupi avvelenati ad Alfedena: Pronti a costituirci come parte civile contro questi delinquentiIl presidente della Regione Marco Marsilio commenta l'uccisione tramite avvelenamento di cinque lupi ad Alfedena ... ilpescara.it Lupi morti, Marsilio 'pronti a costituirci parte civile contro questi delinquenti'Siamo pronti a costituirci parte civile contro questi delinquenti e a sostenere ogni azione utile perché venga fatta giustizia. La tutela della fauna, dell'ambiente e della legalità resta per noi una ... ansa.it