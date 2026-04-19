Alessandria trionfa nel derby | Picone e Cargiolli trascinano i Grigi

L’Alessandria ha vinto il derby contro l’Acqui con un risultato di 3-0, giocando davanti al proprio pubblico al Moccagatta. La squadra ha segnato tutti e tre i gol durante l’incontro, grazie alle reti di Picone e Cargiolli. La partita si è svolta domenica pomeriggio e ha visto i padroni di casa dominare l’intero incontro, mantenendo il controllo del gioco fino al fischio finale.

L’Alessandria conferma la propria superiorità nel derby locale superando l’Acqui con un netto 3-0 al Moccagatta. Nonostante il campionato sia già matematicamente vinto dai Grigi, la squadra di Merlo ha mantenuto alta la concentrazione, ottenendo una vittoria che vede come protagonisti Picone, Ventre L. e Cargiolli. Dominio grigio e precisione tecnica al Moccagatta. La sfida tra le due formazioni si è aperta con un ritmo sostenuto, dove l’Alessandria ha subito subito la spinta dei Grigi. Già al 5° minuto, un assist diagonale di Pellegrini ha messo in difficoltà la difesa avversaria, permettendo a Cargiolli di tentare il tiro dopo aver superato il difensore, ma la conclusione di quest’ultimo è finita sopra la traversa per merito di un intervento di Rosti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alessandria trionfa nel derby: Picone e Cargiolli trascinano i Grigi Notizie correlate Alessandria trionfa a Torino: Cirio e Grandoni trascinano i GrigiL’Alessandria di Alberto Merlo impone la propria legge sul campo di Torino, strappando un successo fondamentale per 2-1 contro il Chieri. Reggio trionfa su Cremona: Caupain e Echenique trascinano i biancorossiLa Pallacanestro Reggiana ha ritrovato il sorriso tra le mura del Pala Bigi, superando la Vanoli Cremona con un netto 96-78.