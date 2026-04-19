Alcol ai minorenni droga e coltelli | controlli a tappeto in centro al paese

Nella serata del 17 aprile, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli intensivi nel centro di Manerbio, coinvolgendo numerose pattuglie di Carabinieri e Polizia Locale. Le operazioni hanno interessato vie, parchi e zone considerate a rischio, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme contro l’uso di alcol e droga tra i minorenni e la presenza di armi o oggetti proibiti. L’intervento si è svolto in modo coordinato e capillare sul territorio.

Controlli serrati nel centro di Manerbio nella serata del 17 aprile. Carabinieri e Polizia Locale sono scesi in campo con un servizio straordinario che ha visto impegnate più pattuglie sul territorio, passando al setaccio vie, parchi e punti sensibili del paese.L’obiettivo era chiaro: prevenire.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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