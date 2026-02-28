Controlli a tappeto nella Bassa | droga e alcol al volante sfiorata la tragedia

Nella zona della Bassa, i carabinieri hanno condotto un’operazione di controllo estesa, concentrandosi sulla sicurezza stradale e sul contrasto allo spaccio di droga. Durante le verifiche, sono stati controllati numerosi veicoli e conducenti, riscontrando alcuni casi di guida sotto l’effetto di alcool e droga. L’intervento ha coinvolto diverse pattuglie e ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e alcolici.