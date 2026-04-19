Albignasego | 850mila euro per strade e pronto intervento cittadino

L’amministrazione comunale di Albignasego ha annunciato un investimento di 850 mila euro destinato alla manutenzione delle strade e al pronto intervento cittadino. Di questi, 200 mila euro saranno utilizzati nel 2026 per migliorare il servizio di pronto intervento manutentivo, che comprende interventi rapidi e risolutivi su segnalazioni provenienti dai cittadini. La decisione mira a rafforzare la gestione delle criticità sul territorio.

L’amministrazione di Albignasego ha deciso di potenziare le risorse destinate alla gestione delle segnalazioni e alla cura del territorio, stanziando 200 mila euro per il servizio di pronto intervento manutentivo nel corso del 2026. La misura punta a rendere più fluido il dialogo tra l’ente pubblico e i cittadini, partendo dai dati raccolti durante l’anno precedente attraverso i canali digitali e telefonici ufficiali. Il piano economico presentato per l’anno in corso non si limita al solo potenziamento del pronto intervento, ma si inserisce in una strategia di manutenzione più ampia che prevede ulteriori investimenti: 150 mila euro saranno infatti dedicati alla segnaletica stradale, mentre per gli interventi di asfaltatura è prevista una cifra vicina ai 500 mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Albignasego: 850mila euro per strade e pronto intervento cittadino Notizie correlate Sassari, Pronto Soccorso Ristrutturato: 120 giorni di disagi per sole emergenze, 850mila euro dal PNRR.La comunità sassarese si prepara ad affrontare un periodo di sfide e disagi presso il Pronto Soccorso dell’Aou (Azienda Ospedaliero Universitaria). “Pronto intervento“ del Comune. Grazie alle segnalazioni dei cittadini. Pulite le zanelle di tante stradeL’amministrazione ha tirato le prime somme dei molti interventi eseguiti nel 2025 dal ‘Pronto Intervento’ (cell.