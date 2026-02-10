Pronto intervento del Comune Grazie alle segnalazioni dei cittadini Pulite le zanelle di tante strade

Questa mattina il Comune ha annunciato di aver concluso diversi lavori di pulizia in tutte le strade della città. Le operazioni sono partite grazie alle segnalazioni dei cittadini, che hanno richiesto interventi su alcune zone critiche. Le squadre del ‘Pronto Intervento’ sono state subito al lavoro e hanno già sistemato molte zanelle e punti problematici, migliorando la sicurezza e la percorribilità delle strade. L’amministrazione promette di continuare con altri interventi nei prossimi giorni.

L'amministrazione ha tirato le prime somme dei molti interventi eseguiti nel 2025 dal 'Pronto Intervento' (cell. 337.1295469): il servizio istituito dall'amministrazione Del Chiaro lo scorso aprile per andare in aiuto ai cittadini nelle piccole criticità, che si attiva anche negli orari e nei giorni di chiusura del municipio, puntando a risolvere il problema entro le 24 ore dalla segnalazione. Secondo il Comune il servizio ha svolto in questi mesi anche una importante funzione di prevenzione, visto che negli ultimi mesi gli interventi si sono concentrati sulla manutenzione delle zanelle e delle fossette sulla viabilità comunale di varie frazioni, liberando quello ostruite per consentire il regolare deflusso delle acque piovane.

