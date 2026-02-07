Sassari Pronto Soccorso Ristrutturato | 120 giorni di disagi per sole emergenze 850mila euro dal PNRR

Da quattro mesi il pronto soccorso di Sassari è un cantiere aperto. Durante i lavori, le emergenze vengono gestite in modo ridotto, creando disagi per i pazienti. Le urgenze più gravi sono a rischio e i medici lanciano un appello ai cittadini a collaborare. Sono stati investiti 850mila euro dal PNRR per ristrutturare la struttura, ma i problemi restano.

Sassari, Pronto Soccorso nel Cantiere: Urgenze a Rischio e Appello alla Collaborazione dei Cittadini. La comunità sassarese si prepara ad affrontare un periodo di sfide e disagi presso il Pronto Soccorso dell'Aou (Azienda Ospedaliero Universitaria). A partire da oggi, 7 febbraio 2026, una serie di lavori di ristrutturazione, previsti per una durata di 120 giorni e con conclusione stimata entro la fine di giugno, cambierà radicalmente l'operatività del reparto, limitando l'accesso alle sole emergenze e urgenze non differibili. L'iniziativa, finanziata con 850 mila euro dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), rappresenta un investimento cruciale per adeguare la struttura agli standard più recenti in termini di sicurezza, comfort e gestione dei percorsi clinici, ma solleva inevitabili preoccupazioni sull'impatto immediato sull'utenza.

