Al via Scatta e Riscatta – Safari Fotografico

È iniziata l’iniziativa “Scatta e Riscatta – Safari Fotografico” a Napoli, un progetto che invita i cittadini a fotografare e segnalare i problemi del territorio, come degrado, incuria e abusi. Contestualmente, vengono documentati anche segnali di rinascita e di attenzione ai beni comuni. L’obiettivo è coinvolgere la comunità nella tutela e nella valorizzazione dell’ambiente urbano attraverso immagini e segnalazioni.

Un’iniziativa di cittadinanza attiva che intende coinvolgere le persone di Napoli a documentare con fotografie e segnalazioni i problemi del territorio: degrado, incuria, abusi, ma anche i segni di rinascita e cura dei beni comuni. L’obiettivo del progetto è semplice e diretto: fotografare i problemi per riscattare la città. Ogni scatto rappresenta una segnalazione, uno stimolo al senso civico, una richiesta di attenzione alle istituzioni e un atto di responsabilità verso la comunità. Tutti i cittadini potranno inviare foto geolocalizzate di criticità urbane e buone pratiche. Il materiale raccolto confluirà in una mappa pubblica della città, strumento di denuncia ma anche di monitoraggio dei problemi risolti.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Notizie correlate Al via la terza edizione del contest fotografico "Al centro le persone"Il progetto mira a promuovere la figura degli esercenti dando risalto alle persone e ai volti che animano i negozi e le attività del centro: ai... Leggi anche: Baronissi, torna l’Hanami al Parco del Ciliegio: al via il concorso fotografico 2026