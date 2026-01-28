Pulizia e manutenzione dei parchi urbani al via il progetto per minori in procedimenti penali

Questa mattina a Villa Pacini sono partite le attività di pubblica utilità rivolte a minori coinvolti in procedimenti penali. I ragazzi, sotto il controllo delle autorità, si dedicheranno a lavori di pulizia e manutenzione dei parchi urbani. L’obiettivo è farli riflettere sul senso di responsabilità e contribuire alla cura degli spazi pubblici.

Un ordine del giorno approvato alla Camera, inserito nella legge di Bilancio, impegna il governo a costituirsi parte civile nei procedimenti penali relativi all’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nel 2023 e 2024.

