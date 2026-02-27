La rete #IDONNA di Confindustria Benevento avvia la mappatura dell’imprenditoria femminile nel Sannio

La rete #IDONNA di Confindustria Benevento, composta da 50 imprenditrici, ha iniziato la mappatura dell’imprenditoria femminile nel Sannio. L’obiettivo è raccogliere dati sulle attività e le realtà imprenditoriali gestite da donne nella provincia. La fase iniziale prevede la raccolta di informazioni e il coinvolgimento delle aziende associate. L’iniziativa mira a offrire uno spaccato aggiornato sul ruolo delle imprenditrici locali.

Tempo di lettura: 4 minuti La rete #IDONNA di Confindustria Benevento, che raggruppa 50 aderenti, nasce nel 2024 con lo scopo di coinvolgere nella vita associativa la componente femminile delle aziende iscritte, offrendo uno spazio informale in cui proporre idee e progetti da sottoporre alla governance di Confindustria Benevento e favorire la formazione di un autentico spirito associativo. Sono Clementina Donisi coordinatrice della rete #IDONNA e sono particolarmente orgogliosa di presentare l'iniziativa "Mappatura dell'imprenditoria femminile nel Sannio: imprese, occupazione e ruoli di genere", uno studio strutturato che punta a restituire una fotografia aggiornata, approfondita e scientificamente solida del contributo delle donne al sistema produttivo beneventano.