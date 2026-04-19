Al via il corso di avvicinamento all’affido familiare ecco come partecipare

È stato annunciato l'inizio di un corso di avvicinamento all’affido familiare, promosso da un centro comunitario e da un coordinamento regionale di associazioni attive nel settore. Il percorso, completamente online e gratuito, si rivolge a individui e famiglie che desiderano conoscere meglio questa esperienza e valutare eventuali possibilità di coinvolgimento. L’iniziativa mira a fornire informazioni pratiche e strumenti utili per chi si avvicina a questa realtà.

Su iniziativa del centro comunitario Agape e del coordinamento regionale delle associazioni che si occupano di affido e adozioni, prende il via il corso di avvicinamento all’affido, un percorso in modalità online e gratuito, rivolto a tutte le persone e le famiglie interessate a offrire un.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Affido familiare al centro del dibattito: incontro pubblico sul ruolo delle comunitàMESAGNE - La promozione di una cultura dell'accoglienza e della solidarietà trova oggi (16 aprile 2026) un momento di confronto presso l'auditorium... Ispra – Una serata per conoscere l’affido familiareIspra, in provincia di Varese, si prepara ad affrontare una tematica di fondamentale importanza sociale: l’affido familiare. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Al via in Calabria corso di avvicinamento all’affido familiare: Un percorso per sostenere le famiglie vulnerabili e rafforzare la comunità; FIDC BRESCIA. CORSO AVVICINAMENTO ALLA CINOFILIA VENATORIA PER I SOCI - FIDC; Corso Scacchi in biblioteca a Sanremo, al via le lezioni del mese di aprile; ExtraCuoca 2026: al via le iscrizioni al concorso nazionale per le cuoche professioniste d'Italia. Al via il corso di avvicinamento all’affido familiareSu iniziativa del centro Comunitario Agape e del Coordinamento regionale delle associazioni ... catanzaroinforma.it Provate a far scendere qualcuno dalla macchina in corso Buenos Aires facebook Secondo tempo in corso #RomaAtalanta 1-1 x.com