Ispra – Una serata per conoscere l’affido familiare

A Ispra, un evento ha portato alla luce l'importanza dell’affido familiare, spingendo molte persone a considerare questa scelta per aiutare i bambini in difficoltà. La serata ha coinvolto diverse famiglie e operatori sociali, offrendo spazi di confronto e approfondimento sui benefici di questa esperienza. Durante l’incontro, sono stati condivisi racconti di chi ha già vissuto l’affido, rendendo più concreto il senso di solidarietà e responsabilità.

Ispra si apre all’affido familiare: un incontro per comprendere e sostenere un percorso di crescita. Ispra, in provincia di Varese, si prepara ad affrontare una tematica di fondamentale importanza sociale: l’affido familiare. Un evento informativo, aperto a tutti i cittadini, si terrà il 24 febbraio presso la JRC Clubhouse in via Esperia, dalle 18:00 alle 19:30, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità e fornire informazioni concrete su un percorso spesso avvolto da incomprensioni e timori. L’iniziativa è promossa da Tempo Ispra. Un cortometraggio per raccontare l’affido: “Verso Casa” e le storie di chi ha scelto di accogliere.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: I droni spia russi su Ispra? Erano le interferenze di un amplificatore di segnale Gsm di una villetta familiare Sostenere l'affido familiare: un convegno per favorire la rete d'accoglienza nelle MarcheIl convegno nelle Marche mira a promuovere l’affidamento familiare, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e associazioni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Una serata per conoscere l’affido familiare: incontro informativo a Ispra il 24 febbraio; Nella notte registrata dalla Boa Ispra della Spezia un'onda massima di 4,8 m.; Eletto il nuovo direttivo della Pro Loco di Ispra, Un’associazione per unire il paese; Giovane in scooter inseguito dai lupi: Risposta tardiva del sindaco, serve una gestione preventiva. Ispra, Emilia-Romagna prima per il consumo di suolo. Il report: più di mille ettari nel 2024. La Regione: «In testa anche per il recupero, ma va fatto di più»Con poco più di mille ettari consumati, l’Emilia-Romagna è la regione italiana con il maggior consumo di suolo annuale (per il 2023-2024),oltre a essere la regione con i valori più alti sia per le ... corrieredibologna.corriere.it Lupi, l'ISPRA parla di 15 eventuali abbattimenti. Pari: allarmi eccessiviMettere in fila i numeri per comprendere un fenomeno, quello della presenza dei lupi nel riminese, che rischia altrimenti di sfuggire di mano e creare allarmismi non del tutto fondati. A dirlo è Sauro ... msn.com A partire dalla serata di ieri si è assistito ad un aumento del moto ondoso sulle coste della regione con un’onda massima registrata nella notte dalla Boa Ispra della Spezia di 4,8 metri. Ne dà notizia l’Arpal che annuncia come “nelle prossime ore assisteremo a facebook