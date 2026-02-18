Ispra – Una serata per conoscere l’affido familiare

A Ispra, un evento ha portato alla luce l'importanza dell’affido familiare, spingendo molte persone a considerare questa scelta per aiutare i bambini in difficoltà. La serata ha coinvolto diverse famiglie e operatori sociali, offrendo spazi di confronto e approfondimento sui benefici di questa esperienza. Durante l’incontro, sono stati condivisi racconti di chi ha già vissuto l’affido, rendendo più concreto il senso di solidarietà e responsabilità.

Ispra si apre all’affido familiare: un incontro per comprendere e sostenere un percorso di crescita. Ispra, in provincia di Varese, si prepara ad affrontare una tematica di fondamentale importanza sociale: l’affido familiare. Un evento informativo, aperto a tutti i cittadini, si terrà il 24 febbraio presso la JRC Clubhouse in via Esperia, dalle 18:00 alle 19:30, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità e fornire informazioni concrete su un percorso spesso avvolto da incomprensioni e timori. L’iniziativa è promossa da Tempo Ispra. Un cortometraggio per raccontare l’affido: “Verso Casa” e le storie di chi ha scelto di accogliere.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

