Brescia | Ale e Franz al teatro Dis_Play con lo spettacolo Capitol’ho

A Brescia, Ale e Franz sono tornati sul palco del teatro Dis_Play con lo spettacolo “Capitol’ho”. L’evento ha attirato molti spettatori, pronti a vedere il duo comico in azione. Lo spettacolo segna un nuovo capitolo nella loro carriera, che continua a raccogliere consensi. La serata ha visto la partecipazione di un pubblico vario e appassionato.

Grande e atteso ritorno a teatro di Ale e Franz con Capitol'ho un evento che segna un ulteriore, sorprendente capitolo di una lunga carriera di successi. Con "Capitol'ho", Ale e Franz rilanciano e raddoppiano, affiancando ai personaggi più iconici e surreali nuovi ospiti pronti a entrare nel loro strambo universo. Un lavoro che confonde le carte, gioca con le aspettative e segna l'inizio di una nuova era artistica.

Ale e Franz tornano a Mestre con il nuovo spettacolo "Capitol’ho"Atteso ritorno di una delle coppie più amate della comicità italiana al Teatro Toniolo: venerdì 13 e sabato 14 febbraio, alle ore 21.

Capitol’ho Ale e Franz al Teatro Dis_Play di Brescia«Uno spettacolo completamente nuovo – annunciano Ale e Franz – un nuovo capitol’ho della nostra storia. Unica costante? La voglia di divertirvi e divertirci, che poi è la cosa più bella che ci ha te ... quibrescia.it

Ale & Franz tornano a Brescia con Capitol’ho: appuntamento il 6 marzo al Brixia ForumUna serata all’insegna della comicità intelligente e surreale attende il pubblico bresciano. Venerdì 6 marzo 2026, alle ore 21.00, il Dis_Play del Brixia ... bsnews.it

