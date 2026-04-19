Al Superstudio Maxi Carlini e la città ideale La scultrice l’arte urbana e il lavoro di ferro e legno

A Milano, presso il Superstudio Maxi nel quartiere Barona, si svolge l’evento SuperCity, dove l’artista Maria Cristina Carlini espone le sue opere. La scultrice presenta lavori realizzati con ferro e legno, combinando elementi di arte urbana e scultura. La mostra mette in mostra il suo progetto dedicato alla città ideale, con un’attenzione particolare ai materiali e alle tecniche utilizzate.

MILANO Maria Cristina Carlini partecipa a SuperCity, negli spazi del Superstudio Maxi nell’emergente quartiere Barona. Il progetto, a cura di Giulio Cappellini, immagina la città ideale, dove si intrecciano architettura, design e arte. L’artista partecipa al progetto Art Boulevard, la passeggiata che collega diverse aree degli spazi con una serie di sculture di grandi dimensioni. La scultrice inizia il suo percorso artistico con la lavorazione della ceramica nei primi anni Settanta a Palo Alto in California, per poi esprimersi con l’utilizzo di diversi materiali il grès, il ferro, l’acciaio corten e il legno di recupero. Carlini, 80 anni, è...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al Superstudio Maxi. Carlini e la città ideale. La scultrice, l’arte urbana e il lavoro di ferro e legno Notizie correlate maria cristina carlini partecipa a superstudio design per la milano design week. supercity la città ideale dove design, arte e architettura si incontranoMaria Cristina Carlini partecipa a Superstudio Design, il nuovo format in occasione della ventiseiesima edizione della Milano Design Week, dal 20 al... Leggi anche: Più forti dell’alluvione. La città del legno al lavoro: "Sappiamo rialzarci" Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Milano: Maria Cristina Carlini espone alla Design Week; Superstudio Design alla Milano Design Week 2026 tutto quello che c’è da sapere. Superstudio Più, Maxi e Village: il design, tre visioni di futuro, le periferie delle idee al centro della CityTortona, Bovisa e Barona: i progetti, le installazioni e i protagonisti nelle tre location di Superstudio alla design week 2026 ... ilgiorno.it Maria Cristina Carlini a Superstudio Design per la Milano Design WeekMaria Cristina Carlini partecipa a Superstudio Design, il nuovo format in occasione della ventiseiesima edizione della Milano Design Week, dal 20 al 26 aprile 2026, confermando l’artista come voce di ... arte.it Milano Tattoo Convention – 30th Anniversary The Milano Tattoo Convention celebrates 30 years of excellence in the world of tattooing. The event will take place from February 5 to 7, 2027, at SuperStudio Maxi, Viale Famagosta 73, Milan Artwork by @ - facebook.com facebook