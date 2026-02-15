Più forti dell’alluvione La città del legno al lavoro | Sappiamo rialzarci
Meda si prepara con determinazione al Salone del Mobile, dopo aver affrontato l’alluvione che ha colpito la città nelle scorse settimane. La comunità si impegna a ricostruire le fabbriche e le abitazioni, dimostrando di non arrendersi di fronte alle difficoltà. La produzione di mobili e elementi d’arredo continua, con operai e artigiani che lavorano senza sosta per rispettare gli appuntamenti fieristici. L’evento rappresenta un’occasione importante per mostrare la forza e la resilienza della città.
È riconosciuta come la città del design e del legno arredo. Meda, ormai da tempo, si sta preparando per il Salone del Mobile, il grande evento in cui recita sempre un ruolo da protagonista. Fabio Mariani, imprenditore del settore e assessore, ha un punto di osservazione privilegiato. Assessore, Meda torna a fare parlare di sé. Questa volta non per il disastro meteo che ha causato danni per 47 milioni, bensì per la sua qualità nel settore dell’arredamento. "Il Salone del Mobile qui è sempre particolarmente sentito. L’alluvione ha causato danni e spavento, ma tutti i visitatori potranno constatare la capacità dei brianzoli di rialzarsi dopo i brutti eventi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In viaggio nella città fantastica : "Usare meno cemento e più legno"
Un grande occhio gigante osserva dall’alto una città che si mostra sempre più grigia e costruita in cemento.
Più forti dell’alluvione. Premi a 21 imprese femminili: Dall’emergenza al rilancioQuello di oggi non è solo un atto formale, ma un tributo doveroso a chi ha affrontato con responsabilità, coraggio e voglia di fare alluvioni che per noi sono state senza precedenti. Ecco, loro per ... ilrestodelcarlino.it
ALLUVIONE in Spagna: perché potrebbe riguardarci da vicinoPurtroppo nei notiziari se ne parla sempre troppo poco. Solitamente, quando c'è un disastro meteo climatico che non riguarda l'Italia difficilmente ... meteogiornale.it
