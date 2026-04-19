Al Parcheggio Traiano Qui di imperiale resta poco Degrado vandali e rifiuti nella struttura incompiuta

Al parcheggio Traiano si nota un forte stato di abbandono: la struttura è parzialmente incompiuta e presenta evidenti segni di degrado. Vandalismo e accumulo di rifiuti sono presenti ovunque, contribuendo a un aspetto di incuria che contrasta con l’immagine di una città europea. La situazione appare evidente e visibile a chiunque passi di lì, senza necessità di approfondimenti.

Osservando il parcheggio Traiano nella sua totalità non sembra che la struttura si trovi in una città europea. Costruito a metà e poi abbandonato, somiglia piuttosto a un’area di sosta di una qualsiasi cittadina latino-americana, dove costruire gli edifici per poi fermarsi e non terminare mai i lavori è la prassi. A differenza del vicino parcheggio Cialdini – a proposito, a una settimana dalla nostra denuncia sul giornale sul pessimo stato di conservazione del sito dell’omonima via che collega Capodimonte al centro, nulla è stato fatto per migliorare il decoro – dove le responsabilità sul degrado che vi regna sono facilmente ascrivibili alla società controllata dal Comune che lo gestisce, Ancona Servizi, per il Traiano va fatto un discorso diverso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al Parcheggio Traiano. Qui di imperiale resta poco. Degrado, vandali e rifiuti nella struttura incompiuta Notizie correlate Vandali (minorenni) in azione nel parcheggio sotterraneo: estintori svuotati e danni alla strutturaAncora vandali in azione in Brianza, stavolta però minorenni e addirittura sotto i 14 anni. Viaggio nel parcheggio Tanari. Rifiuti, graffiti e auto sfasciate: "È il regno di vandali e sbandati"Bologna, 2 febbraio 2026 – Rifiuti in ogni dove, bottiglie rotte, macchine vandalizzate e pavimentazione sconnessa.