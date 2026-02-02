Viaggio nel parcheggio Tanari Rifiuti graffiti e auto sfasciate | È il regno di vandali e sbandati
Il parcheggio Tanari si presenta come un'area abbandonata. Rifiuti ovunque, bottiglie rotte e auto danneggiate riempiono lo spazio. La pavimentazione è sconnessa e non si vede nessuno. È come se fosse il regno di vandali e persone senza casa. La zona, un tempo frequentata, ora appare dimenticata e senza vita.
Rifiuti in ogni dove, bottiglie rotte, macchine vandalizzate e pavimentazione sconnessa. Al Tanari ora non c’è anima viva. La sensazione è di camminare in una piccola cittadella vuota. Dove non ci sono addetti alla struttura e l’area è lasciata andare al degrado. Cestini ribaltati, auto sfasciate, bombolette spray, lacci emostatici abbandonati sull’asfalto. In questo scenario, si sente solo qualche respiro, quello di alcuni clochard. Anime che rovistano nei bidoni, buttano a terra gli scarti che altri hanno lasciato prima di loro. Il bere, quell’alcol consumato, non manca: gin, vodka, birra, spumante e amari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
