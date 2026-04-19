Al PalaCosta la capolista Virtus Roma fa valere la legge del più forte

Alla partita al PalaCosta, la Virtus Roma ha vinto con un punteggio di 55-93 contro la squadra di casa. La capolista del campionato di Serie B Nazionale ha preso il controllo fin dall’inizio, mantenendo un ritmo elevato e dimostrando un buon livello di gioco. La squadra ospite ha concluso la partita con un vantaggio consistente, confermando il suo ruolo di leader in classifica.

La Virtus Roma si conferma una delle squadre più forte del campionato. La capolista di Serie B Nazionale si impone al PalaCosta con il punteggio di 55-93, costruendo la propria vittoria fin dai primi minuti imponendo il proprio ritmo e la qualità. “Gli avversari hanno dimostrato di essere primi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Ravenna contro la capolista: sfida di riscatto al PalaCostaLa sfida decisiva per chiudere il capitolo casalingo della stagione regolare vede protagonisti l’OraSì Basket Ravenna e la Virtus Roma, in... San Giobbe Chiusi: dolorosa sconfitta in casa. La Luiss Roma impone la legge del più forteSAN GIOBBE CHIUSI 62 LUISS ROMA 68 SAN GIOBBE: Natale 2, Bertocco 5, Molinaro 3, Lorenzetti 4, Candotto, Gravaghi 8, Raffaelli 17, Petrucci 6, Rasio... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Al PalaCosta arriva la capolista Virtus Roma: coach Auletta presenta la sfida; OraSì Basket Ravenna, ultima partita al PalaCosta; OraSì Ravenna, sfida alla capolista al PalaCosta: biglietti a 5 euro; OraSì Ravenna–Virtus Roma: domenica al PalaCosta ultima partita in casa a 5 euro. Al PalaCosta la capolista Virtus Roma fa valere la legge del più forteLa Virtus Roma si conferma una delle squadre più forte del campionato. La capolista di Serie B Nazionale si impone al PalaCosta con il punteggio di 55-93, costruendo la propria vittoria fin dai primi ... ravennatoday.it OraSì travolta al PalaCosta: la capolista Virtus Roma domina 55-93Serata complicata al PalaCosta per l’OraSì Ravenna, superata nettamente dalla capolista Virtus Roma con il punteggio di 55-93. Una gara indirizzata fin dai primi possessi dagli ospiti, che hanno impos ... ravennawebtv.it Vittoria contro Fenice Pallavolo Daje Virtus! #virtusroma #Stayvirtus #pallavolo #pallavololaziale facebook "Pallacanestro Cantù vs Pallacanestro Virtus Roma" - Results on X | Live Posts & Updates x.com