Le grandi voci del jazz rivivono al Milestone con il De Leo 4et feat Luca Aquino

Sabato 31 gennaio alle 21:30, il Milestone Live Club di Piacenza ospita un concerto gratuito riservato ai soci, organizzato dal Piacenza Jazz Club. In scena il De Leo 4et con Luca Aquino, offrendo un’occasione per ascoltare le grandi voci del jazz in un ambiente intimo e di qualità. L’evento si svolge in via Emilia Parmense 27 e rappresenta un momento di approfondimento e passione musicale.

Sabato 31 gennaio alle ore 21,30 il Milestone Live Club (via Emilia Parmense 27 - Piacenza) ospita un nuovo appuntamento a ingresso gratuito per i soci firmato Piacenza Jazz Club, con il concerto del De Leo 4et feat. Luca Aquino, progetto che rende omaggio alle grandi voci femminili che hanno segnato la storia del jazz. La serata sarà un vero e proprio viaggio musicale attraverso le interpretazioni e l'eredità di artiste leggendarie come Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e Betty Carter, figure che hanno trasformato la voce in uno strumento espressivo totale, capace di fondere emozione, improvvisazione e swing.

