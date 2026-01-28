Un giovane calciatore è stato portato via troppo presto. Sul suo feretro, un gagliardetto con la scritta

Volti pallidi, occhi rossi. Giovani e giovanissimi uomini, ma anche ragazze, tutti alle prese con qualcosa di troppo, troppo grande. Doloroso, ingiusto, inconcepibile. Perché a 19 anni bisogna preparare la partita, pensare al sabato sera, programmare le vacanze. Indossarla, e non finire in una bara, con la maglietta numero 2 della Juniores U19 della PentaPiateda. La sua squadra, la sua società, quella che non ha abbandonato Luca Proh. Né quando si è ammalato, né nel momento doloroso dell’ultimo saluto. Dopo il Rosario recitato lunedì sera, anche ieri pomeriggio la chiesa di Mossini, frazione dove il giovane perito (esame di maturità sostenuto lo scorso giugno da un letto d’ospedale) e valido difensore viveva con i genitori Davide e Nicoletta e il fratello Simone, non ha potuto accogliere tutte le persone che hanno voluto stringersi alla famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio al giovane calciatore. Il gagliardetto sul feretro: "Sempre nei nostri cuori"

Ecco una lettera di un tifoso del Palermo, Alberto Carrotta, che vive negli Stati Uniti da circa 15 anni.

Raffaella Fico ha annunciato di aver perso il bambino al quinto mese di gravidanza, poche settimane dopo aver condiviso pubblicamente la notizia.

