Al Bano torna in concerto in Russia il saluto ai fan dalla piazza Rossa a Mosca | Con amore e desideri di pace – Il video

Al Bano ha pubblicato un video sui social in cui annuncia il suo ritorno in Russia e si rivolge ai fan dalla piazza Rossa di Mosca. Nel messaggio, il cantante ha scritto di portare con sé “amore e desideri di pace” in tutto il mondo. La registrazione mostra il suo saluto dal luogo iconico, accompagnato da parole di speranza e amicizia.

Al Bano è tornato in Russia. Lo ha annunciato con un breve video pubblicato ieri sui social, accompagnato dal messaggio: «Da Mosca con amore e desideri di pace in tutto il mondo». Il cantante di Cellino San Marco, da sempre molto popolare nel Paese, non ha mai reciso del tutto i legami con la Russia, nonostante il contesto politico e la guerra in Ucraina. Al contrario, ha più volte ribadito che la sua musica vuole essere un messaggio di pace. I precedenti viaggi in Russia e le polemiche. Le sue visite, però, hanno spesso acceso polemiche. In passato aveva fatto discutere un’intervista al Tg1 in cui, parlando da Mosca, dichiarava di non essere lì per il compenso, ma per vedere la situazione con i propri occhi: «In Italia sembra che ci siano bombe ovunque.🔗 Leggi su Open.online

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