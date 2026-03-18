Rita De Crescenzo e la visita a Palmoli dalla famiglia nel bosco | tra strette di mano al sindaco ai TikTok con Al Bano – Il video

Rita De Crescenzo ha visitato Palmoli, incontrando la famiglia nel bosco e offrendo loro il proprio supporto. Durante la visita ha stretto la mano al sindaco e ha condiviso alcuni momenti sui social con un video in cui appare con Al Bano. La presenza dell’artista è stata documentata attraverso i contenuti pubblicati online, confermando quanto promesso in precedenza.

Lo aveva promesso e lo ha fatto: Rita De Crescenzo è andata a Palmoli, dalla famiglia nel bosco, per offrire sostegno ai genitori Nathan e Catherine. Con un cappotto con collo di pelliccia e tailleur bianco la tiktoker si è presentata nel paese abruzzese, postando alcuni scatti e attimi sui suoi canali social. Con lei il collega abruzzese Piergiovanni Gallerati. De Crescenzo ha raggiunto l’abitazione dei Birmingham-Trevallion, per poi incontrarsi con il vicino della coppia Osvaldo. «Avevo detto che non facevo video, ma vi volevo presentare questa persona che andava da Natin », spiega Rita. L’augurio della titktoker è «che presto presto possano tornare a casa, che si aggiusta tutta la situazione ». 🔗 Leggi su Open.online

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