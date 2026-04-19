Aki il cane randagio salvato dalla strada e poi quasi lasciato morire di fame

A Bergamo, un cane randagio è stato abbandonato improvvisamente dai suoi proprietari, lasciandolo solo e senza cibo. Il cane, che aveva trovato una casa temporanea, si è trovato a dover affrontare la strada senza alcuna protezione. I proprietari, che lo avevano adottato, non sono più tornati a prendersene cura, lasciandolo in condizioni di estrema fragilità.

Bergamo. Da un giorno all’altro abbandonato e lasciato solo. Dagli stessi che lo avevano voluto e che avrebbero dovuto accudirlo. Invece, è lasciato al suo destino, quasi senza cibo e senza acqua. È la storia di Aki, un cucciolo di pochi mesi, arrivato a Bergamo per trovare casa, ma finito in una situazione di grave trascuratezza proprio dopo aver trovato quella che doveva essere una casa. A raccontarla è Dimensione Animale Bergamo, un’associazione di volontariato che si occupa di adozioni di per offrire loro una seconda possibilità. Anche Aki era stato adottato e tutto pareva procedere nella norma, ma dopo appena un mese dall’adozione, il 26 febbraio, la situazione cambia improvvisamente: Aki vomita una sostanza verde, sintomo di evidenti problemi intestinali.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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