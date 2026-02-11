Una tragedia terribile scuote il Tirolo, dove un bambino di appena 3 anni è stato torturato e lasciato morire di fame. I genitori hanno spiegato che il piccolo era posseduto, ma le indagini puntano a un quadro di violenza inaccettabile. La vicenda ha sconvolto l’intera comunità, che ora chiede giustizia.

La barbarie è a un passo da noi, nel segreto delle famiglie possono consumarsi orrori indicibili, come nel vicino Tirolo, a un passo dal confine italiano. Un bambino di tre anni sarebbe stato torturato e lasciato morire di fame perché, secondo i genitori, era “ posseduto da un demone ”. Quando ha perso la vita, Elias pesava quattro chili, il peso di un neonato. Lunedì scorso il Tribunale di Innsbruck ha condannato all’ergastolo i suoi genitori, una coppia di 27enni del distretto di Kufstein, in Tirolo. La tragedia del bambino torturato e denutrito in Tirolo. La morte di Elias risale al 19 maggio 2024. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bambino di 3 anni torturato e lasciato morire di fame, barbarie in Tirolo. I genitori: “Era posseduto”

Questa mattina la sentenza definitiva per i genitori del bimbo di 3 anni trovato morto a Kufstein.

In Tirolo, i genitori di un bambino di tre anni sono stati condannati all’ergastolo.

