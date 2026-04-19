ai tuoi piedi

Spesso non prestiamo attenzione ai nostri piedi, tralasciando la loro cura quotidiana, anche se sono fondamentali durante occasioni speciali o quando indossiamo sandali che li espongono. Nonostante la loro importanza, molte persone trascurano l’igiene e la regolare manutenzione di questa parte del corpo. La cura dei piedi richiede attenzione costante, anche se di solito si pensa a questo aspetto solo in determinate circostanze.

Questo articolo è pubblicato sul numero 17 di Vanity Fair in edicola fino al 21 aprile 2026. Vero è che la relazione con i piedi è molto più viscerale di quanto sembri e per molti ancora un tabù. Non è solo una questione estetica, è proprio un fatto di presenza. Nello yoga, per esempio, l’attivazione energetica e posturale parte da lì: piedi scalzi, ben aderenti al suolo, una pratica che, obbligando a liberarli, toglie anche da una serie di paranoie. In fondo, come faceva notare la scrittrice e psicoterapeuta Annick de Souzenelle nel Simbolismo del corpo umano, la forma del piede è la stessa che ritroviamo anche nel rene e nell’orecchio, tre organi collegati tra loro su tre livelli con funzione di forza, robustezza ed equilibrio.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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