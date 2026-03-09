Milano ai tuoi piedi | 4.000 persone al Belvedere per un 8 marzo da record

A Milano, il 39° piano di Palazzo Lombardia ha visto un pubblico di circa 4.000 persone durante la Festa della Donna e l'inizio delle Paralimpiadi. L'evento ha registrato il tutto esaurito, attirando un numero consistente di partecipanti. La giornata ha unito celebrazione e avvio di importanti competizioni sportive, con un'affluenza che ha superato le aspettative.

Il 39° piano di Palazzo Lombardia ha registrato il tutto esaurito in occasione della Festa della Donna e dell’avvio delle Paralimpiadi. Fontana: “Scenario unico, numeri straordinari”. MILANO – Non è stata solo la luce calda di una domenica di sole a far brillare Milano, ma l’entusiasmo di oltre quattromila cittadini che hanno scelto di osservare la città dai 161 metri d’altezza del Belvedere “Silvio Berlusconi”. L’apertura straordinaria di Palazzo Lombardia ha segnato un successo senza precedenti, trasformando la sede della Regione nel cuore pulsante della domenica meneghina. Un panorama da selfie e “Casa Lombardia” L’iniziativa,.... 🔗 Leggi su Newsagent.it

