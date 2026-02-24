Corsa campestre | ai campionati italiani Aya Khattab chiude ai piedi del podio

Aya Khattab ha concluso ai piedi del podio nella corsa campestre, a causa di un'azione intensa e di un avversario più veloce nel finale. La Lombardia Under 16 ha ottenuto la seconda posizione nella gara regionale, con una squadra determinata e ben preparata. La competizione si è svolta a Selinunte, dove i giovani atleti hanno dato il massimo sotto la guida dei tecnici e del presidente Fidal Lombardia. La gara si è rivelata molto combattuta fino all'ultimo chilometro.

In campo maschile la Lombardia è seconda con 365 punti, battuta solo dal Piemonte (385): un risultato frutto in primis di tre piazzamenti in top ten, con Giulio Zecca (Gs Csi Morbegno) e Lorenzo Ponti (Atl. Dalmine Educando) arrivati quasi appaiati per chiudere settimo e ottavo (9:55 il crono di entrambi) e con la decima posizione del campione regionale Edoardo Tricarico (Atl. Meneghina) subito alle spalle dei due corregionali in 9:57. Sono ben sette i lombardi nelle prime 22 posizioni, a testimoniare il notevole livello medio della formazione regionale: Samuele Passoni (Athletic Club Villasanta) è 14esimo in 10:04, Lorenzo Macchi (Pro Patria ARC Busto Arsizio) 15esimo (10:07), Tommaso Biscotti Folini (Pol. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Campionati Italiani Master: Zugnoni conquista il bronzo nella corsa campestre e la Valtellina brilla a Roma.A Rocca di Papa, nel cuore di Roma, Graziano Zugnoni si è aggiudicato il bronzo nella corsa campestre tra i Master 50. Leggi anche: Biathlon, l’Italia chiude ai piedi del podio la staffetta maschile della Val Martello in IBU Junior Cup Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: I risultati del Golden Club Rimini ai Campionati Italiani di corsa campestre; Corsa campestre femminile, la Run for Catanzaro ai campionati italiani in Sicilia; WEEKEND RECAP – Cross Juniores, splendido bronzo per Viviana Marinelli ai Campionati italiani; Super Emma ai Campionati di corsa campestre. Dalla Marsica ai Campionati nazionali di corsa campestre: la vittoria di AminGioia dei Marsi. Dalla Marsica ai Campionati nazionali di corsa campestre: la vittoria di Amin. Un’impresa sportiva che resterà nella ... abruzzolive.it Corsa campestre femminile, la Run for Catanzaro ai campionati italiani in SiciliaLivello altissimi ma il team del capoluogo si difende con onore nelle due gare disputate. Morena Sestito la migliore negli otto chilometri ... catanzaroinforma.it