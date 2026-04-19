AgriValtellina apre a Colorina La voce degli alpeggiatori | Adesso ci vogliono i fatti

AgriValtellina ha aperto una nuova sede a Colorina, con l’obiettivo di promuovere i prodotti locali e valorizzare le aree di montagna. Gli alpeggiatori hanno espresso la loro richiesta di interventi concreti, sottolineando la necessità di azioni che supportino il settore. La campagna si concentra sulla qualità delle produzioni e sulla tutela delle terre alte, in risposta alla crescente pressione della grande distribuzione.

Puntare sulla qualità dei prodotti e sulla valorizzazione delle " terre alte " per far fronte alla concorrenza sfrenata della " grande distribuzione ". È questa la ricetta di Gianmario Tramanzoli (primo a destra in foto), il vicedirettore responsabile per l’area montana e provinciale di Sondrio presso l’Aral Lombardia (Associazione regionale allevatori) che è intervenuto a Colorina all’inaugurazione di AgriValtellina, importante evento zootecnico e agricolo che celebra le tradizioni alpine e l’allevamento in provincia di Sondrio. "AgriValtellina è una festa per tutti i nostri allevatori, un momento di incontro importante. Detto questo non si può negare che la zootecnica di montagna ha difficoltà reali" sottolinea Tramanzoli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - AgriValtellina apre a Colorina. La voce degli alpeggiatori : "Adesso ci vogliono i fatti" Notizie correlate I residenti: "Adesso vogliamo vedere i fatti"Si è svolta sabato la quarta assemblea delle famiglie che vivono nelle case popolari dell’Erap. L'Udu Palermo in terza commissione consiliare: adesso i fattiIl 9 aprile l'Unione degli Universitari di Palermo ha partecipato a un'audizione presso la Terza Commissione Consiliare del Comune, rappresentata... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: AgriValtellina apre a Colorina. La voce degli alpeggiatori : Adesso ci vogliono i fatti; A Colorina c'è Agri Valtellina. Si parte venerdì con il convegno ''Allevatori custodi e biodiversità''; Agri Valtellina 2026 al via a Colorina: aperta la manifestazione tra allevamento e tradizioni. AgriValtellina apre a Colorina. La voce degli alpeggiatori : Adesso ci vogliono i fattiGianmario Tramanzoli dell’Associazione regionale allevatori Sondrio chiede aiuti Servono sovvenzioni o finanziamenti per quelle attività che si svolgono in quota . ilgiorno.it