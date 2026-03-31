I residenti | Adesso vogliamo vedere i fatti

Sabato si è tenuta la quarta assemblea delle famiglie che abitano nelle case popolari dell’Erap. Durante l'incontro, i residenti hanno dichiarato di voler vedere i fatti, dopo aver richiesto ai vertici dell'ente e ai tecnici di verificare le condizioni degli alloggi. La riunione ha coinvolto le famiglie che vivono in strutture considerate in condizioni critiche da tempo.

Si è svolta sabato la quarta assemblea delle famiglie che vivono nelle case popolari dell’Erap. "Riteniamo positivo aver costretto i vertici dell’Ente e i tecnici a verificare direttamente le condizioni critiche in cui da tempo versano gli alloggi. È la dimostrazione che solo unendoci e rivendicando insieme i nostri diritti possiamo ottenere ascolto – spiegano il sindacato Sunia e Arvultura -. Tuttavia, oltre alle parole e al recente cambio della presidenza e del cda, il tempo è finito. Da anni le segnalazioni dei residenti sulle gravi criticità restano senza risposte adeguate o ricevono interventi temporanei e insufficienti. Anche di recente si è verificato un nuovo episodio: un boiler incrinato, con un intervento non risolutivo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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