L' Udu Palermo in terza commissione consiliare | adesso i fatti

Il 9 aprile, l'Unione degli Universitari di Palermo ha preso parte a un'audizione presso la Terza Commissione Consiliare del Comune. La rappresentanza era composta dalla Coordinatrice Giovanna Billitteri e da Alessandro Sanfilippo, membro del Comitato per lo Sport Universitario. L'incontro ha visto la presenza di rappresentanti studenteschi che hanno presentato le proprie istanze e proposte all'attenzione dell'ente locale.

Il 9 aprile l'Unione degli Universitari di Palermo ha partecipato a un'audizione presso la Terza Commissione Consiliare del Comune, rappresentata dalla Coordinatrice Giovanna Billitteri e da Alessandro Sanfilippo, Rappresentante al Comitato per lo Sport Universitario. L’incontro, che ha visto.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Terza commissione consiliare. A guidarla sarà Edoardo CerriSi insedia in questa settimana il nuovo presidente della terza commissione consiliare che si occupa di pubblica istruzione, cultura, sport, turismo,... Valentina Saglimbene eletta presidente della II Commissione consiliareLa consigliera comunale Valentina Saglimbene è stata eletta presidente della II Commissione (Patrimonio, Partecipate, Contenzioso, Politiche...