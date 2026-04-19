Giacomo Agostini ha parlato della MotoGP a pochi giorni dal Gran Premio di Jerez, toccando vari aspetti dello sport. Ha menzionato il ruolo di Marc Marquez, le moto Aprilia e l'importanza dell'elettronica nel campionato. Ha anche parlato di come gli idoli influenzino le passioni dei tifosi e di come si sviluppi l'amore per le competizioni motoristiche. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sul mondo delle corse.

Madrid, 19 mar. (Adnkronos) - Giacomo Agostini racconta la MotoGp a pochi giorni dal Gp di Jerez: Marquez, Aprilia, il peso dell'elettronica e la caccia agli idoli. “Come Sinner nel tennis, serve un campione che faccia innamorare il pubblico. Marquez riparte da casa sua. Bezzechi è in splendida forma e ha una gran moto. Marc, dopo l'incidente che ha avuto a fine stagione lo scorso anno, è stato fermo e quest'inverno l'abbiamo visto tutti: ha provato poco o niente. È partito quindi in leggero ritardo rispetto agli altri e non si sente ancora al 100%. Poi c'è stato anche un altro stop, un riposo forzato purtroppo, ma penso che si sia preparato bene, perché naturalmente la prima gara in Europa sarà a casa sua, a Jerez.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Agostini: "Sinner, Marquez e gli idoli: così ci si innamora dello sport"

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