Agostini e il record | Marquez merita di eguagliarmi Ma poi mi inviti alla festa!

Agostini ha detto che Marquez merita di eguagliarlo, perché ha lavorato duramente e ha dimostrato grande determinazione. Ha anche scherzato, dicendo che poi lo inviterà alla festa dei record. Il pilota italiano ha osservato che lo spagnolo può raggiungerlo con otto titoli mondiali, perché corre con passione e non si arrende facilmente. La nuova stagione motomondiale si avvicina rapidamente, e i duelli tra i campioni sono già annunciati.

Dietro una vittoria non c'è mai improvvisazione. E il talento da solo non basta per diventare un campione. Nella vita di un pilota è essenziale l'allenamento, il lavoro con i meccanici, la capacità di sviluppare la moto e di lasciarsi alle spalle i momenti complicati. Giacomo Agostini lo sa bene, lui che ha dominato un'epoca. Per questo ha un enorme rispetto per Marc Marquez, il talento più puro di questa era della MotoGP. "L'importante è che non batta il mio record di 15 Mondiali", scherza il campione italiano. Agostini, che stagione si aspetta dallo spagnolo? "È il campione del mondo, quindi è l'uomo da battere.