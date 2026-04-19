Il 26 ottobre 2025, a Parma, un uomo di 28 anni è stato aggredito e derubato mentre partecipava a una cerimonia religiosa. Due fratelli sono stati identificati come responsabili dell'aggressione, avvenuta durante una preghiera. La vittima ha subito lesioni e si trova attualmente in ospedale. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un uomo di 28 anni è finito in ospedale a Parma dopo essere stato aggredito e derubato durante una celebrazione religiosa lo scorso 26 ottobre 2025. I Carabinieri hanno individuato due fratelli, di 22 e 25 anni, accusati di aver messo in atto una violenta spedizione punitiva per presunti debiti del passato. L’episodio si è consumato intorno alle ore 14:00, a meno di due ore dall’arrivo della vittima nel territorio parmense. Il giovane si era recato in città per partecipare a un momento di preghiera e condivisione con la propria comunità. La tranquillità dell’evento è stata spezzata da un agguato rapido e silenzioso orchestrato dai due aggressori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agguato a Parma: due fratelli rapinano un giovane durante una preghiera

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