Sanguinoso attentato in Pakistan | 31 morti durante un’ esplosione in una moschea scita durante il momento di preghiera

Un’esplosione ha colpito una moschea sciita a Islamabad durante la preghiera del venerdì. Almeno 31 persone sono morte e altre 169 sono rimaste ferite nell’attentato. La polizia sta indagando, e il luogo resta sotto shock per quanto accaduto.

E’ di almeno 31 morti e 169 feriti il bilancio delle vittime dell’esplosione avvenut a durante le preghiere del venerdì in un luogo di culto sciita nella capitale pakistana Islamabad. Lo riferisce il giornale Dawn che cita le autorità locali. La polizia di Islamabad ha dichiarato che l’esplosione nella grande moschea è da ricondurre a un attentato e che è in corso un’indagine. Riprese televisive e immagini sui social media mostrano la polizia e i residenti che trasportano i feriti negli ospedali vicini. Il ministro degli Interni pakistano, Mohsin Naqvi, ha condannato l’attacco e ha chiesto alle autorità di garantire la migliore assistenza medica ai feriti, che stavano arrivando nei diversi ospedali della città. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sanguinoso attentato in Pakistan: 31 morti durante un’ esplosione in una moschea scita durante il momento di preghiera Approfondimenti su Islamabad Pakistan Attentato in Siria, esplosione in moschea durante la preghiera: 6 morti e 21 feriti Esplosione in una moschea in Siria durante la preghiera del venerdì: almeno otto morti La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Islamabad Pakistan Sanguinoso attentato in PakistanÈ salito ad almeno 31 morti e 170 feriti, il bilancio dell’esplosione che ha colpito venerdì a Islamabad un imambargah, un luogo di culto musulmano sciita. Lo riferisce l’amministrazione distrettuale ... rsi.ch Sui recenti attacchi all'Amministrazione Autonoma Democratica della Siria del Nord-Est Il 6 gennaio, il Governo di Transizione Siriano (SGT) ha dato inizio a un sanguinoso attacco militare su larga scala contro l’amministrazione autonoma democratica della Si facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.