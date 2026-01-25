Sparatoria a Milano l' agguato in un bar | ferito un uomo di 35 anni

Nella zona Forze Armate di Milano si è verificato un episodio di sparatoria in un bar, con un uomo di 35 anni ferito alla gamba da uno o più colpi di arma da fuoco. L’intervento delle forze dell’ordine è in corso per chiarire la dinamica e le motivazioni dell’accaduto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta o ferita.

E' avvenuto nella serata di sabato 24 gennaio, all'interno di un bar alla periferia della città, in via Forze Armate. Indagano i carabinieri Un uomo ferito a una gamba da un colpo di pistola. E gli spari - almeno due - all'interno di un bar, in zona Forze Armate. L'episodio è avvenuto nella serata di sabato 24 gennaio, quando un 35enne ecuadoriano è stato soccorso, con una ferita da arma da fuoco a una coscia. A colpirlo, secondo quanto al momento ricostruito, sarebbe stato uno sconosciuto che è entrato all'interno del locale armato di pistola e ha esploso due colpi. Avrebbe puntato dritto alla vittima, ferendola e poi scappando via.🔗 Leggi su Milanotoday.it

