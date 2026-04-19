Aggressione contro l’agente | Meloni e Piantedosi rispondono con fermezza

Durante una manifestazione a sostegno di Cospito, alcuni manifestanti hanno lanciato bottiglie contro le forze dell’ordine, ferendo un agente delle forze dell’ordine. In risposta, il governo ha espresso fermezza rispetto all’accaduto, con dichiarazioni ufficiali da parte del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’Interno. La protesta si è svolta nel centro della città, coinvolgendo diversi partecipanti e attirando l’attenzione delle autorità presenti sul posto.

Un agente delle forze dell’ordine è rimasto ferito a seguito di un lancio di bottiglia durante una manifestazione organizzata da gruppi anarchici a sostegno di Cospito. La reazione del vertice del governo è stata immediata, con Meloni che ha espresso ferma vicinanza all’operatore colpito e Piantedosi che ha contattato personalmente il dipendente per manifestare il proprio sostegno. La linea dura del governo contro l’intimidazione delle istituzioni. Il gesto violento avvenuto durante la protesta pro-Cospito ha innescato una risposta politica diretta dal Palazzo Chigi. Meloni, attraverso i propri canali social, ha voluto ribadire che lo Stato non permetterà che la violenza venga utilizzata come strumento per generare paura o caos.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aggressione contro l’agente: Meloni e Piantedosi rispondono con fermezza Notizie correlate Aggressione al poliziotto, Fico: “Stigmatizzare con fermezza”. I messaggi di solidarietàTempo di lettura: 3 minuti“L’aggressione avvenuta a Torino ai danni di un poliziotto è un fatto grave che va stigmatizzato con fermezza. Il Colle chiama Piantedosi. Meloni: «Atti contro lo stato»Gli scontri di Torino entrano nel dibattito politico e scatenano la promessa di nuovi provvedimenti repressivi e leggi speciali. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Aggressione al carcere di Taranto: detenuto colpisce l'agente, costola rotta; Ancora un'aggressione in carcere: feriti sovrintendente e due agenti della Polizia penitenziaria; Treviglio, prima l'aggressione all'agente della Polizia di Stato, poi il rifiuto di pagare 2.700 euro: arrestato 37enne; Bodycams: È previsto un test presso gli agenti del. Treviglio, prima l'aggressione all'agente della Polizia di Stato, poi il rifiuto di pagare 2.700 euro: arrestato 37enneI fatti nel '22: l'uomo si era scagliato contro il poliziotto in borghese e con la propria famiglia I carabinieri di Verdello lo hanno arrestato per dei fatti risalenti al 2022. Lui, un 37enne residen ... bergamo.corriere.it Aggressione al carcere di Taranto: detenuto colpisce l'agente, costola rottaUn agente della polizia penitenziaria è stato aggredito nel carcere di Taranto durante il controllo di un pacco destinato a un detenuto. L’episodio è avvenuto nella ... quotidianodipuglia.it Un #giovane di 25 anni è morto nella notte dopo un’aggressione a coltellate a #Pavia. Il fatto è avvenuto intorno alle 3.30 nel parcheggio dell’area #Cattaneo, vicino al centro storico. Il ragazzo, originario della #Sicilia e residente da anni in città, lavorava a # x.com Un giovane di 25 anni è morto nella notte dopo un’aggressione a coltellate a Pavia. Il fatto è avvenuto intorno alle 3.30 nel parcheggio dell’area Cattaneo, vicino al centro storico. Il ragazzo, originario della Sicilia e residente da anni in città, lavorava a Strade - facebook.com facebook