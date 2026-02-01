Aggressione al poliziotto Fico | Stigmatizzare con fermezza I messaggi di solidarietà

L’aggressione a un agente di polizia a Torino ha scosso l’opinione pubblica. Un uomo ha colpito un poliziotto durante un controllo, e l’episodio è stato condannato da molte parti. Fico ha detto che bisogna reagire con fermezza e non minimizzare quanto accaduto. Intanto, sono arrivati messaggi di solidarietà, ma la questione resta aperta: come garantire la sicurezza nelle strade?

" L'aggressione avvenuta a Torino ai danni di un poliziotto è un fatto grave che va stigmatizzato con fermezza. La violenza non è mai una risposta e non può trovare spazio in una società che crede nella giustizia sociale e nella convivenza civile". Così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. "Difendere chi ogni giorno opera per garantire sicurezza, legalità e diritti significa proteggerete i valori su cui si fonda la nostra democrazia", sottolinea. L 'associazione Amici della Polizia esprime la propria preoccupazione e amarezza per i ricorrenti episodi che si registrano nel Paese, che vedono rappresentanti delle forze dell'ordine, nell'esercizio delle proprie funzioni, esposti a situazioni di violenza, in circostanze di vario tipo, diventando veri e propri bersagli.

