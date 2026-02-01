Il governo si prepara a rispondere agli scontri di Torino con misure più dure. Meloni accusa: “Atti contro lo stato”. La tensione cresce e si fanno sempre più insistenti le voci di nuovi provvedimenti repressivi e leggi speciali. La situazione nel capoluogo piemontese resta calda, mentre le forze dell’ordine cercano di contenere le proteste.

Gli scontri di Torino entrano nel dibattito politico e scatenano la promessa di nuovi provvedimenti repressivi e leggi speciali. Proprio Giorgia Meloni li utilizza per rilanciare la campagna securitaria che il suo governo ha intrapreso da tempo: «Questi non sono dissenso né protesta – dice la presidente del consiglio – Sono aggressioni violente con l’obiettivo di colpire lo Stato e chi lo rappresenta. E per questo devono essere trattate per ciò che sono, senza sconti e senza giustificazioni». Nell’occhio del ciclone finiscono soprattutto le immagini di un agente di polizia isolato e colpito più volte e l’aggressione denunciata da una troupe della Rai. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Il Colle chiama Piantedosi. Meloni: «Atti contro lo stato»

A Torino si sono verificati nuovi scontri tra gruppi di manifestanti e forze dell’ordine.

