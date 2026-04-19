Aggredisce un disabile e gli ruba la pensione appena ritirata | arrestato 46enne

Un uomo di 46 anni è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito un conoscente di Bisceglie, un 50enne con invalidità totale, e di avergli rubato la pensione appena ritirata. L'episodio si è verificato nella provincia di Barletta-Andria-Trani. La vittima, affetta da una disabilità grave, ha riportato lesioni e ha riconosciuto l'aggressore. Le forze dell'ordine hanno portato a termine l'arresto poco dopo l'accaduto.

È accusato di aver rapinato un suo conoscente, un cittadino di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, di 50 anni affetto da una grave invalidità al 100%. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica, ha.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Rapina un disabile della pensione, arrestato un 46enne puglieseAvrebbe ingannato e poi aggredito "con ferocia" un 50enne di Bisceglie, nella Bat, per portargli via la pensione di invalidità: è stato arrestato... Trappola mortale a Bisceglie: rapina al disabile, arrestato il 46enneUn uomo di 46 anni, originario di Acierale, è stato condotto in carcere dopo che le indagini hanno ricostruito una violenta rapina ai danni di un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Aggredisce un disabile e gli ruba la pensione appena ritirata: arrestato 46enne; Bisceglie, invita un disabile a uscire ma è una trappola: prima lo aggredisce poi gli ruba la pensione, arrestato 46enne; Bisceglie, aggressione violenta ai danni di un disabile per prendersi la pensione di invalidità; Condannato per tre rapine di cui due a un disabile: in carcere 23enne di Nardò. Bisceglie, invita un disabile a uscire ma è una trappola: prima lo aggredisce poi gli ruba la pensione, arrestato 46enneLa vittima sarebbe stato picchiata, strattonata, schiaffeggiata e sbattuta contro un muro con violenza: a incastrare il presunto aggressore sono state le telecamere di videosorveglianza ... lagazzettadelmezzogiorno.it Aggredisce un conoscente gravemente invalido e gli ruba la pensione, arrestatoE' accaduto a Bisceglie. L'aggressore ha agito con la complicità della compagna, attirando la vittima in una trappola ... rainews.it Aggredisce una donna e fugge con un tirapugni, arrestato a Viterbo Inseguimento nel centro cittadino e fermo in uno studio medico, primo arresto in provincia dopo il nuovo Decreto Sicurezza facebook Aggredisce il vigilante per poche barrette di cioccolato x.com